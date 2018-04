Haarby: I 2011 kom ABC Lavpris til Glamsbjerg. Den trak mange af Haarby Brugs' oplandskunder og betød allerede dengang ti procent mindre omsætning i kasseapparatet, fortalte uddeler i Haarby, Henrik Bak Larsen på brugsens generalforsamling på Haarby Kro tirsdag aften.

I november åbnede Rema 1000 i Haarby, og på trods af forbrugernes glæde, var det endnu et hårdt discount-slag for brugsen.

- Vi sælger nu 20 procent mindre, vi mister kunder, det er alvor, sagde Henrik Bak Larsen om den øgede konkurrence på dagligvarer i Haarby til de 135 tilhørere.

Omsat til kroner og ører har det betydet et tab på 15 mio. kr., anslog Henrik Bak Larsen.

- Haarby Brugs kan mærke, der er kommet endnu en discountbutik, sagde også formand for Haarby Brugsforening A.M.B.A., Majbritt Møllebjerg.