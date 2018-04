I 2016 omkom en mandlig cyklist af sine kvæstelser efter et færdselsuheld. Nu er den kvindelige bilist idømt en bøde på 1500 kroner for overtrædelse af færdselsloven.

Gislev: En 39-årig kvinde fra Gislev sad mandag på anklagebænken i Retten i Svendborg. Her var hun tiltalt for brud på færdselslovens paragraf 3, stk. 1, fordi hun under kørsel havde tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden ved ikke at holde tilstrækkelig afstand og udvise opmærksomhed.

Den 22. august 2016 kom hun kørende ad Ørbækvej. Her ramte hun en ældre herre, der kom cyklende i samme side. Han pådrog sig alvorlige skader og omkring halvanden måned senere - den 2. oktober 2016 - afgik han ved døden.

- Retslægerådet har set på sagen for at fastslå, om manden døde af de skader, han pådrog sig under ulykken. Og det har de konkluderet, at han gjorde, siger Lisbet Høiberg, der er anklager ved Fyns Politi.

Men selvom manden døde som følge af ulykken, blev kvinden frifundet for uagtsomt manddrab. I retten blev der nemlig lagt vægt på, at kvindens uagtsomhed havde været så lille, at hun ikke kunne dømmes under straffeloven. Det oplyser anklageren.

- Hun forklarede i retten, at hun kom kørende bag en varevogn, der trak uden om cyklisten for at undvige. Det blokerede så for hendes udsyn. Hun nåede derfor ikke at holde ordentlig afstand og ramte ham, siger Lisbet Høiberg.

Og det var den omstændighed, retten lagde vægt på, da overtrædelse af straffeloven ikke var en del af dommen.

- Hun blev kendt skyldig for brud på færdselsloven og er blevet idømt en bøde på 1500 kroner, fortæller anklageren.

Den 39-årige kvinde modtog dommen.