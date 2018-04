Jysk Fynske Medier er kommet væk fra det store underskud, der plagede mediekoncernen i 2016. Men selv om regnskabet for 2017 byder på stor fremgang, er der kun en begrænset tilfredshed i virksomhedens ledelse, der nu har skruet op for investeringerne i nye aktiviteter.

Begyndelsen af 2017 gik ikke så godt som forventet, og først midt på året kunne ledelsen endeligt afblæse den konsolideringsperiode med beskæring af omkostninger, der begyndte i midten af 2016. Et abonnementsalg, der blev mindre end budgetteret, har betydet, at pengene til investering i udvikling har været mindre end ventet.

Jesper Rosener fortæller, at der blandt andet investeres mange penge i de digitale forretninger og i uddannelse. Hertil kommer nogle investeringer, som han ikke vil løfte sløret for endnu.

- Vi har lige fra fusionen lagt stærk vægt på, at vi direkte som udgifter i driften skal finde rum til at investere i aktiviteter, der kan skaffe os nye indtægter, og det har vi ikke kunnet gøre i så stort omfang, som vi gerne vil. Men i 2018 regner vi med at investeringerne når op på et højere niveau, siger direktøren, der har sparet omkring 10 procent på grundomkostningerne blandt andet ved hjælp af fyringer og frivillige fratrædelser blandt personalet.

- Jeg er tilfreds med, at vi som lovet har vendt udviklingen og leveret et overskud. Men vi har kun haft råd til at investere omkring en fjerdedel af de penge, som vi havde regnet med, da året begyndte, og det er jeg ikke tilfreds med, siger Jesper Rosener, administrerende direktør i Jysk Fynske Medier.

Lidt over to tredjedele af Jysk Fynske Mediers indtægter kommer fra trykte medier som dagblade og ugeaviser, men her falder det samlede marked hvert år. Det er hovedårsagen til, at koncernens omsætning faldt 1,7 procent i 2017, og den udvikling er fortsat i 2018, hvor det stadig er annonceindtægterne, der daler mest.

- Derfor bliver omsætningen i bedste fald uændret i år, uanset at vi har genoptaget vækststrategien, siger Jesper Rosener.

Trods de pressede forhold i hele den danske mediebranche mener Jesper Rosener, at Jysk Fynske Medier har gode fremtidsudsigter. Koncernen er hver uge i kontakt med 2,1 millioner mennesker - næsten ni ud af ti indbyggere i dens dækningsområde - og det tal stiger. Hvis man kun måler på de redaktionelle områder, er den i kontakt med 1,9 millioner mennesker hver uge.

- De tal viser, at vi lykkes med hele vores grundformål, som er at arbejde for demokrati og sammenhængskraft i vores mange lokalområder. Og tallene giver os tro på fremtiden, for de viser, at vi får flere og flere ind i butikken. Nu skal vi så - ligesom resten af branchen - blive bedre til at få dem til at lægge penge hos os, siger Jesper Rosener.