4. Manglende betaling på nettet

Danskerne vil gerne læse nyheder på internettet, men kun få vil betale for dem. Derfor er det svært for Jysk Fynske Medier og kolleger at erstatte de indtægter, som man mister på grund af det jævnt faldende avissalg.

- Vi får aldrig kunderne på nettet til at betale samme pris, som papiravisens abonnenter. Men vores mål er at vænne flere og flere til at betale for indholdet på vores nyhedssider. Det lykkes os hele tiden at øge salget, men det går rigtig langsomt opad. Vi ville gerne have mere fart på udviklingen, og tempoet skubber hårdt til vores tålmodighed, men vi er helt sikre på, at vores strategi er rigtig, siger Jesper Rosener.