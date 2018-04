Odense Letbane har som bygherre gennem et stykke tid været aktive i byens gader.

Firmaer som M.J. Eriksson, Arkil A/S og Barslund A/S er allerede godt i gang med at flytte veje, fortove og cykelstier for letbanen, så der bliver plads til skinner, master og stationer.

Men for at letbanen kan køre - efter planen fra slutningen af 2020 - skal der også bygges et stort kontrol- og vedligeholdelsescenter i det sydlige Odense. Og første spadestik til denne del af det samlede letbaneprojekt tages på tirsdag den 24. april.

Det bliver det første arbejde, som spanske Comsa S.A.U. påbegynder på letbaneprojektet, oplyser Odense Letbane i en pressemeddelelse.

- Vi glæder os meget til at komme i gang med rejse det store kontrol- og vedligeholdelsescenter. Det bliver her, letbanevognene skal overnatte, gøres rene og vedligeholdes. Samtidig bliver kontrolcentret omdrejningspunktet for letbanens drift. Selvom der er vognførere i hver af de 16 letbanevogne, styres samkørslen fra kontrolcentret, ligesom eventuelle ændringer i driften styres og varsles fra kontrolcentret, forklarer Mogens Hagelskær, adm. direktør for Odense Letbane i pressemeddelelsen.

I anledning af første spadestik på kontrol- og vedligeholdelsescentret afholder Odense Letbane sammen med Comsa S.A.U. et arrangement, hvor letbanens entreprenører og samarbejdspartnere fra de store naboprojekter er inviteret sammen med pressen.

I sidste uge blev det offentliggjort, hvordan designet på Odense Letbane bliver. Se mere om det lige her.