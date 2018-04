Den fynske boligkoncern Barfoed Group fik et driftsplus på 300 millioner kroner i et stabilt boligmarked i 2017 - især private lejere står i kø for at leje sig ind hos koncernen, som har ganske få ledige kvadratmeter.

Den fynske ejendomsgigant Barfoed Group tjener fortsat mange penge i et udlejningsmarked, som har stabiliseret sig de senere år.

Selskabet fik et plus på driften på 296 millioner kroner og et resultat på 95 millioner kroner før den såkaldte værdiregulering af selskabets mange ejendomme. Her steg værdien med 75 millioner kroner, så selskabet samlet set skabte et plus på 172 millioner kroner i 2017. Nettoomsætningen på udlejningsvirksomheden steg med tre millioner kroner i 2017 til 404 millioner kroner.

Resultatet er 12,5 mio. kr. lavere end rekordresultatet i 2016, hvilket primært skyldes en stigning i nettofinansieringsomkostningerne, skriver selskabet i ledelsesberetningen. Resultatet oversteg alligevel det budgetterede resultat med otte millioner kroner.

Samlet set et "meget tilfredsstillende resultat", som selskabet skriver i regnskabet, hvor man også kan konstatere, at Barfoed nu råder over 452.000 kvadratmeter lejemål til private og erhverv i hele landet. Ejendommene har ifølge regnskabet en bogført værdi af 7,5 milliarder kroner og en egenkapital på 1,25 milliard kroner.

Den største klump af indtægterne på udlejningen i Barfoed stammer fra boligudlejning til private, der står for 55 procent af de samlede lejeindtægter, mens kontor- og detailhandels-lejere m.m. udgør den resterende del. Boliglejemålenes andel af de samlede lejeindtægter har været stigende i de seneste år og forventes fortsat at stige i de kommende år, lyder det fra koncernen.