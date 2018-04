Langeskov: Langeskov Biblioteks Venner arrangerer en kulturvandring omkring de tre møller i Rønninge, udgående fra Rønninge Kirke i samarbejde med præsten, Landsbyrådet i Rønninge og Langeskov Lokalhistoriske Arkiv og Forening. Deltagerne skal møde op ved Rønninge Kirke kl. 9.30 lørdag 21. april. Sognepræst Arendse Wulff-Jørgensen vil i kirken sende deltagerne af sted med nogle gode ord om vandring. Kl. 10 sendes vandrerne af sted, der er en fem km rute og en 10 km rute. Den korte kommer forbi Holts Mølle, ruteplanen for 10 km bringer folk forbi alle tre møller, Holts Mølle, Mellem Mølle og Bierne Mølle. Kl. 12 mødes alle i Grubehuset til suppe og hyggeligt samvær. Der vil blive fortalt om møllerne, og der vil være billeder og skriftligt materiale at se på, lige som man skal synge et par sange. Deltagere, der ikke har mulighed for at vandre fem eller 10 km, møder kl. 11.30 i Grubehuset. Det samme gør fem km vandrerne. Man vil kunne få samme skriftlige information som vandrerne. /EXP