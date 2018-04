Gammelheder

I dag: ... er det 68 år siden, avisen kunne fortælle, at der nærmest var udbrudt revolution i den italienske by Bergamo. Årsagen var, at den tidligere OB'er Jørgen Leschly Sørensen var rygtet fra sin klub Atalanta til den konkurrerende klub Internazionale, der havde budt en halv million lire - cirka en halv million kroner - for den lange, fynske angriber fra Lumby. Atalanta havde brug for pengene, men tøvede med at afhænde den populære Jørgen Leschly Sørensen, fordi klubben frygtede, at tilhængerne ville gå amok ved et salg. Også den anden danske spiller i klubben, Karl Aage Hansen, var efter rygterne på vej væk fra klubben. (SP)

Gammelheder er evigt uaktuelle nyheder fra vores avisarkiv. Som abonnent har du gratis adgang til alle fynske nyheder tilbage til 3. januar 1772. Søg via e-avisen på fyens.dk