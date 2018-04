Svensk landstræner har ikke hørt fra angriberen, siden han i 2016 sagde nej til at fortsætte på landsholdet.

Fodboldstjernen Zlatan Ibrahimovic har skabt stor debat i Sverige få måneder før VM.

I 2016 stoppede angriberen på det svenske landshold, men frem mod VM i Rusland spekuleres der i, om Ibrahimovic kunne have lyst til at gøre comeback for Sverige.

Hver gang angriberen er blevet spurgt til VM, er han kommet med kryptiske svar.

Landstræner Jan Andersson har ikke hørt fra Ibrahimovic, efter at angriberen stoppede på landsholdet for to år siden.

- Han har sagt nej, og det er det, som er gældende.

- Jeg har fuld forståelse for, at spørgsmålet dukker op efter hans kommunikation. Det er klart, at folk er nysgerrige, siger landstræneren til avisen Dagens Nyheter.

Jan Andersson overtog jobbet som landstræner efter Erik Hamrén efter EM i 2016. Dengang talte han med Ibrahimovic, der ikke ville fortsætte i den svenske landsholdstrøje.

- Vi havde en samtale efter EM, hvor vi afstemte tingene. Skulle han ændre mening, så er han velkommen til at ringe til mig.

- Jeg kan ikke forholde mig til de ting, der står i medierne hele tiden.

- Jeg skal have en direkte kommunikation med spillerne, siger Jan Andersson.

Natten til onsdag var Zlatan Ibrahimovic gæst i et talkshow i Los Angeles. Her blev den 36-årige svensker igen spurgt til VM.

- Jeg skal til VM, ja.

Da svenskeren bagefter blev spurgt, om det var med eller uden fodboldstøvler, var svaret mere uklart.

- Jeg siger bare, at jeg skal til VM. Hvis jeg siger mere, så vil folk bare hænge mig, lød det kryptisk fra angriberen.

Zlatan Ibrahimovic er dette forår skiftet fra Manchester United til Los Angeles Galaxy.