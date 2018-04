Gammelhed

I dag: ... er det 78 år siden, at et af de største grundkøb i Odenses historie fandt sted. Det var boligselskabet Folkebo, der sikrede sig en grund på 70.000 kvadratmeter nord for Heibergsvej mellem Hjallesevej og Hunderupvej med henblik på at opføre ikke færre end 130 en-families huse på arealet. Bebyggelsen skulle være en fortsættelse af villakvarteret omkring Oehlenschlægersvej, Ingemannsvej og Rahbekvej. I forbindelse med grundkøbet oprettede boligselskabet Folkebo et kontor i Vestergade 8 i Odense, hvor interesserede kunne henvende sig for informationer. (SP)

