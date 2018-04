Tirsdag aften gik strømmen i knap en halv time i Ristinge- og Lindelse-området. Langelands Elforsyning oplyser, at de arbejder på et varslingssystem.

pLindelse/Ristinge: Bor du i Lindelse- eller Ristinge-området, bemærkede du nok, at strømmen røg klokken 20.05 tirsdag aften. Omkring klokken 20.30 var den tilbage igen.

1957 husstande var ramt af strømnedbruddet, oplyser Gerdt Hedegaard, som er kabelmester ved Langelands Elforsyning:

- Årsagen var et transformerudfald. Så vi havde en mand ud og lave nogle omkoblinger for at få strømmen tilbage. Så vi har en transformer med en defekt, som vi er ved at få lavet, siger han.

Langelands Elforsyning arbejder på et varslingssystem, hvor man som borger får en sms ved strømnedbrud:

- Indtil da gør vi det, at vi lægger det på hjemmesiden, lige så hurtigt vi kan, siger han og tilføjer:

- Men det vil ofte være hamrende svært for os at sige, hvornår strømmen kommer tilbage. I denne omgang gik der cirka 25 minutter, og jeg mener, at det var rimeligt hurtigt - og der var heldigvis ikke fodbold i fjernsynet.