Interessen for fællesspisning mod ensomhed var så stor, at Ældresagen måtte skifte lokaler og til sidst lukke for tilmeldinger.

Ærø: Ældresagen på Ærø har inviteret ærøboerne til fællesspisning for at bekæmpe ensomhed. Interessen for arrangementet er så stor, at de nu har lukket for tilmeldinger og oprettet en venteliste.

I alt 90 ærøboer skal mødes i Torvecentret i Marstal tirsdag den 24. april og spise sammen og danne ny bekendskaber. Fællesspisningen er arrangeret med hjælp fra 11 frivillige. Den eneste udgift til arrangementet er maden, som er dækket af fondsmidler.

Den store interesse for arrangementet kom bag på Ældresagens formand, Kirsten Skov.

- Vi var nødt til at finde nye lokaler undervejs, siger en glad ærøsk formand.