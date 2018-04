Ærø: Danmark banker for hjertet på søndag den 22. april. Hjerteforeningens Ærø-afdeling har i den forbindelse brug fore flere indsamlere. Hvis du har et par timer til overs, så meld dig som indsamling og gør en forskel. Du er med til at forbedre livet for hjerte-kar-patienter og deres familier. Tilmelding kan ske på www.hjerteforeningen.dk eller til Karin Mortensen, tlf. 42415514. Hjerteforeningen afholder for tredje gang landsindsamling. Over en halv million lever i dag med en hjerte-kar-sygdom og tæt på en million danskere lider af forhøjet blodtryk. (kawj)