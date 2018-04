Musik

110 elever fra Den Kreative Skole viste deres evner og glæde frem for skolebørn.

Fredericia: Den Kreative Skole i Fredericia tog mandag morgen fat på årets turné rundt på skoler i Fredericia og opland. Formålet er at vise glæden ved at spille musik - og måske inspirere andre til at gøre det samme.

Mandag tog musikeleverne rundt på skoler i oplandet med start på Kirstinebjergskolen Afdeling Bøgeskovvej. Onsdag stod Fredericia bys skoler i programmet.

“ Det er fedt! Arne G. Jørgensen, Den Kreative Skole

Skoleturnéen er ikke nogen ny opfindelse, men i år er opbakningen og arrangementet endnu større end normalt, fortæller skoleleder Arne Gaardsted Jørgensen. Skolerne melder meget hurtigt tilbage og takker ja til et besøg og koncert. Faktisk kan Den Kreative Skole næsten ikke nå at spørge, inden de modtager et ja tak.

I år deltager 110 elever og 17 lærere fra Den Kreative Skole i projektet. De har fået fri fra deres egen skole for at nå rundt at spille på turnéen, som tæller i alt seks stop.

Se video fra koncerten på Elbobladet.dk