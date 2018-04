Nyt videnscenter for velfærdsteknologi på tværs af tre SOSU-skoler skal sikre, at de studerende er opdaterede på den nyeste velfærdsteknologi.

Rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen Søren Windell (K) fik lov at klippe snoren på Fyn, da tre social- og sundhedsskoler synkront indviede et helt nyt videnscenter for velfærdsteknologi i sidste uge.

Til indvielsen kunne de mange gæster, der talte både politikere, kommunale samarbejdspartnere, fagpersonale og producenter, prøve kræfter med nogle af de nyeste teknologier indenfor velfærd, og festen blev holdt samtidig på de tre samarbejdende uddannelser, Social- og Sundhedskolen Fyn, SOSU Nord og Social- og Sundhedskolen Fredericia - Vejle - Horsens.

Social- og Sundhedskolen Fyns særlige fokus i videnscentret er innovativ læring. Derfor vi Social- og Sundhedsskolen Fyn sammen med Teknologisk Institut og Cadpeople udvikle en virtuel lejlighed, hvor eleverne kan afprøve forskellige velfærdsteknologier.

- Vi skal som uddannelsesinstitution formå at koble de nyeste teknologier med den bedste pædagogiske praksis, så vi får uddannet de dygtigste social- og sundhedshjælpere og - assistenter og pædagogiske assistenter, der forstår teknologiens muligheder og begrænsninger, sagde direktør Mogens Kragh Andersen i sin tale ved indvielsen.

Det nye samarbejde skal sikre, at sosu-eleverne i Jylland og på Fyn får en bred viden om velfærdsteknologiske løsninger, som kan styrke behandlingen og samspil med borgerne. Velfærdsteknologi vil fremover fylde mere i elevernes uddannelse, hvor blandt andet virtuel realityudstyr og højteknologiske simulationsdukker skal forberede dem på den virkelighed, de møder på arbejdsmarkedet.