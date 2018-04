Debat: Skal den frivillige organisation Mødrerådgivning M/K og dermed Mødrecafeen spares væk?

Læserbrev: Mødrerådgivningen M/K og dermed Mødrecafeen i Svendborg er truet af lukning ved kommunens spareforslag af et drifttilskud på 300.000 kr. Et lille beløb i et kommunalt budget, men et stort beløb for en lille organisation!

Mødrecafeen er en del af Mødrerådgivningens tilbud til unge, sårbare og i flere tilfælde enlige mødre. De unge mødre henvises til Mødrecafeen af Mødrerådgivningens daglige leder.

I Mødrecafeen kan unge mødre komme med deres børn en gang om ugen, i trygge omgivelser og have samvær med ligestillede.

Her er frivillige medarbejdere, som har uddannelse, kompetencer og erfaring indenfor børneområdet og prioriterer høj kvalitet for den enkelte deltager.

Derfor er det muligt, at støtte og vejlede de unge i deres nye rolle som mor og i samværet med deres lille barn.

Vi frivillige fokuserer på, at vise de unge god kommunikation, spejling i forhold til børnene. Støtter og roser dem i at være voksne, der sætter rammer og yder omsorg for barnet.

Mødrene er rigtig glade for at komme her, da det er et sted med god omgangsform, faglighed, tryghed og varme, og hvor mødrene bliver mødt med diskretion og respekt.

Tilbuddet er meget populært og med venteliste.

Et godt kvalitativt tilbud, som ikke findes andre steder i kommunen!

Her får de unge - og børnene - i de 1 1/2 år de er tilknyttet stedet, skabt relationer og dannet netværk, som er uvurderligt for deres videre liv.

Mødrecafeen kan give mødre og småbørn en god start på livet, løse problemer og på længere sigt bedre mor-barn relationer, som småbørnsforskningen peger på er altafgørende for, hvor godt barnet klare sig senere i livet.

Hvis Mødrerådgivningen M/K mister kommunens drifttilskud er der ikke økonomisk mulighed for, at Mødrecafeen kan fortsætte, og hvor skal de unge mødre så hente den erfaring og støtte som de får her?

Derfor vil vi opfordre Svendborg Kommune til fortsat, at støtte Mødrerådgivningen M/K økonomisk.

Dermed kan Mødrerådgivningen M/K og Mødrecafeen fortsætte den gode, kvalitative indsats til unge, sårbare mødre - og børnefamilier i Svendborg Kommune.