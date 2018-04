Debat: Besparelser - lad Sydfyns Flyveplads bestå

Synspunkt: Som ung advokatfuldmægtig søgte jeg i efteråret 1983 nye udfordringer. Mit valg faldt på Svendborg, som jeg på forhånd intet kendskab havde til - havde aldrig været i byen før.

Afgørende for mit valg af Svendborg var bl.a., at der var en flyveplads. Flyvercertifikat havde jeg haft siden 1975. Jeg kom fra en advokatfuldmægtig-stilling i Tønder, hvor der også var en flyveplads, og hvor jeg var medlem af klubben.

Stillingen i Svendborg tiltrådte jeg januar 1984, og jeg blev hurtigt medlem af den lokale flyveklub, og har flittigt brugt pladsen lige siden. Ligesom jeg fortsat er medlem af klubben.

Personligt har jeg haft meget stor glæde af flyvepladsen, hvorfra jeg kunne flyve hen, lige hvor jeg havde lyst til. Alene eller med familie, venner og bekendte, der på denne måde fik et anderledes, men ikke mindre interessant syn på Sydfyn.

Altid gennem årene en god måde at tage imod gæster på, fra nær og fjern, og på denne måde vise dem alle vores herligheder i det sydfynske - et område, der set fra luften er helt unikt. På den måde har jeg altid opfattet mine flyvninger med gæster som en lokal turistguide og ambassadør, der stolt viser sin hjemegn frem.

Som advokat i byen har jeg om nogen brugt mit certifikat til egen transport samt til at pleje mine netværksforbindelser, ved at tilbyde transport til møder og andet, eller blot for at vise dem Sydfyn fra oven. Hver gang med stor succes, og altid: hvornår skal vi afsted igen.

Om det er ejendomsmæglere, advokatkolleger, bankfolk, politikere , kreditforeningsfolk, revisorer eller virksomheder af mange slags. TV-folk har været med, og der er lavet optagelser, der er sendt ud efterfølgende. Det samme med de trykte medier, der efterfølgende har bragt artikler i aviser og tidsskrifter. Uden EKST lige uden for døren havde dette aldrig været muligt.

Som "privatpilot" har jeg således haft særdeles stor glæde af pladsen rent erhvervsmæssigt, hvilket ligeledes gælder for de fleste andre brugere af pladsen.

Som medlem af klubben har det været muligt at pleje min store interesse og lidenskab - nemlig flyvningen. Via klubben har jeg nu i mere end 32 år lejet klubflyet til mine mangfoldige flyvninger i ind-og udland. Gennem klubben har jeg mødt ligesindede med samme interesse, og haft lejlighed til at dyrke det sociale - fællesskabet.

Som formand for klubben for år tilbage var jeg bl.a. med til at arrangere et Fly-In-med deltagende fly fra nær og fjern i hobetal. Med efterfølgende særdeles positiv omtale i en artikel i tidsskriftet FLYV - med behørig billeddokumentation.

Pladsen har været genstand for Åbent-Hus arrangementer med stor deltagelse af lokale forretningsdrivende - med udstillingsstande og meget mere.

Skal det virkelig være slut nu? Jeg nægter at tro det!

For mig har EKST været en vigtig del af min hverdag og identitet i hele min lange tilværelse på Sydfyn. Skal kommende tilflyttere el. blot ligesindede fratages disse muligheder? Det ville være en katastrofe at lukke pladsen - et kæmpetab generelt og tab af potentiale.

Med Fyn og øer ville der opstå et kæmpehul, såfremt man lukker pladsen. Tilbage ville der så blot være Odense-HC-Andersen Airport.

Netop med det sydfynske øhav lige uden for døren - herunder med den meget vigtige forbindelse til Ærø Flyveplads, er det en absolut nødvendighed, at pladsen bevares. Mange andre erhvervsfolk er direkte og indirekte afhængige af pladsen, og for alle dem vil en lukning ligeledes være et kæmpetab - en katastrofe.

Jeg finder det endvidere særdeles uheldigt at lukke pladsen - med den eneste - enøjede-betragtning, at der kan spares 540.000 kr. Alene signalet til omverdenen er ikke til at tage fejl af - afvikling - og ikke udvikling!

Regnestykket , hvis alle forhold tages med, ville se meget anderledes ud - end den blotte konstatering af, at der spares 540.000 kr.

Lad Sydfyns Flyveplads bestå.