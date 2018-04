Kirsten Nikolajsen, fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne på OUH

- Selvfølgelig havde jeg håbet, at der var en afklaring her efter midnat (onsdag, red.). Men med udsættelsen ser jeg, at muligheden for et forlig stadigvæk er der. For jeg tror ikke, at konflikten bliver udsat, hvis ikke der er noget reelt på bordet, de kan forhandle om. Så jeg er nok til den mere positive side lige nu.

- Jeg ønsker jo, at de finder en forhandlingsløsning, fordi jeg tror, vi er bedre stillet med en forhandlingsløsning end en konflikt, som kan ende i en lockout. Men det er klart, at den usikkerhed og uvished, der er lige nu, den fylder meget både inde i mig, men det vil den også gøre, når jeg nu kommer ud på sygehuset og hører reaktionerne. For vi går rundt i et vakuum, hvis vi ingenting ved. Og nu er det blevet udskudt 14 dage, og der er to nye datoer i spil, som er 8. og 12. maj, men hun (forligsmand Mette Christensen. red.) kan jo til hver en tid afbryde, og så er det på femtedagen, vi kører.

- Vi sidder jo og laver nødarbejdsplaner hele tiden, og vi ved ikke, hvornår de eventuelt skulle træde i kraft, så det er lidt et vakuum at være i. Men vi har jo levet i det de seneste 14 dage, så det kan vi også blive ved med.

- Jeg har et møde med en del af tillidsrepræsentanterne her til morgen (onsdag, red.), og det bliver noget med at drøfte, hvilke meldinger vi skal have fortalt vores kolleger ude i huset. For mig er det vigtigste lige nu, at de datoer, som er i spil, ikke er endegyldige. Vi skal hele tiden være klar til at se, at på femtedagen sker det. Og det bliver en vigtig fortælling, vi skal have ud i huset.

- Og som jeg har sagt før, så er det vigtigt, at alle holder godt øje med Dansk Sygeplejeråds hjemmeside og pressen, for der kan ske så meget lige nu, og vi kan knapt nok nå at informere ud hvad gang, der sker noget.

- Men jeg tror og håber, at chancen for en løsning stadigvæk er til stede.