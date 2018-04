DF.Flovt at være partimedlem

Læserbrev: Det er efterhånden meget flovt at tilhøre et parti, hvor folk er så egoistiske, at de går ud som løsgængere og på den måde hverken tænker på vælgerne og partiet.

Bestyrelsen og spidskandidaten er valgt på demokratisk vis af medlemmerne. Vælgerne har valgt byrådsmedlemmerne og derfor er alle forpligtigede til at samarbejde uanset hvad man synes om den ene og anden.

Dorthe Ullemose får opbakning fra Christiansborg ved Peter Skaarup som på TV2FYN udtaler, at hun er en dygtig og flittig politiker, som har skarpe holdninger - vælgerne har ligeledes kvitteret for hendes indsats ved at 1790 personligt satte kryds ved hende til kommunalvalget. Derfor skal Dorthe Ullemose naturligvis være gruppeformand.

Det er absurd, at Jens Munk kan se sig selv som formand med den ringe indsats, han har lagt for dagen i valgkampen. Jens har været illoyal og modarbejdet hele kandidatgruppen - og hvordan kan Morten Sol, som hele vejen har ønsket Jens Munk ekskluderet, pludselig pege på ham.

Der blev sat en streg i sandet som desværre kun Dorthe og bestyrelsen har efterlevet. Det havde jeg også håbet på, at de andre havde gjort, i stedet for vi igen skal udstilles som en børnehave.

Bestyrelsen og Dorthe Ullemose skal nu se fremad og stadigvæk føre DF politik til gavn for borgerne i Kommunen. Dorthe er en stærk pige, som skal fortsætte sit gode arbejde for partiet.

Jeg ønsker som medlem, at vi nu ser fremad og jeg er glad for, at vi nu ikke skal bruge mere tid på folk, der tænker mere på sig selv end partiet.