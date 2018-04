Debat: Fart på den danske økologi

Læserbrev: Regeringen og DF sætter med en ny vækstplan fart på dansk økologi med mere end en milliard kroner til omlægning til økologi de næste to år. Økologien fylder stadigt mere i indkøbskurvene og på middagsbordene i de danske hjem, og med hele 39 nye tiltag er det vores ønske at styrke Danmarks position på det økologiske område.

Samtidig har interessen hos de danske landmænd for at omlægge til økologi aldrig været større, og regeringen har de seneste to år givet økonomisk støtte til, at et areal, der svarer til omkring 150 fodboldbaner, hver dag (!) er blevet omlagt fra konventionel til økologisk landbrugsjord. Det er altså ganske meget landbrugsjord!

Økologien kan skabe vækst og arbejdspladser i hele landet, og det øgede tilskud har til formål, at holde dampen oppe, så vi i de kommende år kan få endnu mere økologisk landbrugsdrift i Danmark.

De 39 tiltag gør det blandt andet lettere at være økolog og skal være med til at sikre, at der bliver investeret i forskning og udvikling i økologi. Desuden kommer der krav til natur og klima i økologien, eksporten styrkes, og det skal være lettere at bruge madaffald fra byerne som gødning.

Danmark skal også i fremtiden være en af verdens førende økologinationer, og med den nye vækstplan har vi taget endnu et stort skridt i den rigtige retning. Vi vil naturligvis fortsætte det gode arbejde, så vi sikrer danskerne og vores eksportmarkeder endnu flere produkter, som er frembragt under de bedste økologiske forhold.