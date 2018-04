Faaborg: Kan computerspil hjælpe børn med diagnosen ADHD?

I et foredrag på Faaborg Bibliotek, fredag 20. april klokken 15, fortæller psykolog phd. Aida Bikic om sin forskning i behandling af ADHD.

Børn med ADHD har svært ved at koncentrere sig. De kan være hyperaktive eller have dårlig hukommelse. Men der er voksende fokus på, at computerspil kan være gavnlige i behandlingen.

Foredraget giver deltagerne et overblik over evidensen vedrørende effekten af computerspil for børn og unge med ADHD. Derudover vil Aida Bikics præsentere hendes forskning i effekten af computerspil for børn med ADHD.

Der er gratis adgang til foredraget, som er en del af forskningens døgn./EXP