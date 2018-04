Faaborg: Drughunters kan i år fejre rekordstor deltagelse med over 1400 elever fra 41 gymnasier, heriblandt Faaborg Gymnasium, fordelt over hele landet. Siden den første dyst tilbage i 2009 har flere end 450 klasser fra mere end 80 forskellige gymnasier deltaget i dysten. Mange af gymnasierne er gengangere og bruger Drughunters som en integreret del af undervisningen.

- Drughunters blev startet for at stimulere interessen for naturvidenskab og forskning. Det er derfor fantastisk dejligt at se, at interessen for hjernesygdomme og forskning i nye behandlingsmetoder er rekordstor i år, siger forsknings- og udviklingsdirektør i Lundbeck Anders Gersel Pedersen.

Allerede tilbage i december 2017 kunne eleverne tilmelde sig konkurrencen og vælge, om de ville arbejde med en opgave inden for bioteknologi, biologi eller kemi. Opgaverne giver eleverne mulighed for at fordybe sig i en række hjernesygdomme som f.eks. skizofreni, Alzheimers og depression. De vil videre stifte bekendtskab med hjernens fysiologi, farmakologi og moderne forskningsteknikker.

Eleverne arbejder sammen i mindre hold og skal præsentere deres kreative løsningsforslag på en videnskabelige poster. Klassens vælger til sidst et vinderhold, som skal deltage i den store finaledag hos Lundbeck i Valby i uge 17. Her dyster alle de deltagende gymnasieelever om at blive årets drughunters.

- Det er imponerende, hvor kreativt og hårdt arbejdende de studerende går til opgaven, siger, Anders Gersel Pedersen. /EXP