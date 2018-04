Pletskud

Sydfyn: Poul Brugs, Lundeborg, har været en tur ved den gamle karpedam ved Broholm. - Det viste sig at dammen var fyldt med muntre, livlige og parringslystne skrubtudser, som slet ikke tog notits af mig. Nej, der var vigtigere ting at tage sig af, generne skulle jo gerne føres videre. Jeg har selvfølgelig set mange skrubtudser i mit liv, men aldrig så mange samlet på et sted. Der var tale om flere hundrede tudser, skriver Poul Brugs, hvis pletskud af en skøjteløber, der får et lift hen over dammen, du kan se her. Men han har taget mange flere skrubtudsebilleder, som du kan se sammen med denne artikel. Måske kan du finde den skrubtudse, der mangler kløerne på sit ene bagben. (hafa)