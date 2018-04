Jan Rudbæk Larsen, ejer af Restaurant Tre Kroner i Faaborg, har indgået samarbejdsaftale med FFV, foreløbig for et år, om at benytte Adelgades nedgravede affaldssystem til at komme af med restaurantens dagrenovation. Baggrunden for aftalen er, at Jan Rudbæk Larsen altid har haft problemer med at placere en affaldscontainer på restaurantens matrikel.

- Der er simpelthen ikke plads til en affaldscontainer i vores lille baggård ved Tre Kroner, og det er en udfordring generelt at skulle håndtere affaldsbeholdere på grund af besværlige dørtrin og den trange plads. Så jeg var afhængig af at kunne lave en aftale med min nabo om placering af affaldscontainer på hans matrikel i stedet. For godt et års tid siden, indgik jeg en ny aftale med ejeren af grunden, hvor Landslagteren ligger, om at kunne have en container stående i en baggård i Strandgade, men desværre holdt denne ordning ikke i længden, siger Jan Rudbæk Larsen.

- Jeg kontaktede derfor kommunen for at gøre opmærksom på problemstillingen samt høre, om de kunne tilbyde mig en alternativ løsning. Vi fik en god snak, og i den forbindelse faldt talen på muligheden for at bruge det nedgravede affaldssystem i Adelgade. Kommunen henviste mig til FFV, og her var de meget åbne for en dialog.

Da det nedgravede affaldssystem i Adelgade oprindelig var tænkt til brug for netop beboerne i Adelgade, blev der udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Jan Rudbæk Larsen og FFV om brugen i en periode. Samarbejdsaftalen er indgået med en fastprisaftale til FFV. I dag har Jan blot 25 skridt til affaldscontaineren i Adelgade, og løsningen kører helt upåklageligt. Han er sluppet for besværet med at skulle håndtere beholdere i baggården, men den absolut største gevinst ved løsningen er, at risikoen for at få problemer med skadedyr så som rotter, ræve eller måger er markant reduceret.

- Jeg er overbevist om, at alle andre restauranter og caféer, kunne drage nytte af løsningen og dermed både minimere skadedyr og lugtgener. Jeg kan personligt kun anbefale andre også at lave aftale om benyttelse af det nedgravede affaldssystem, siger en glad Jan Rudbæk Larsen.

Jan Rudbæk Larsen afleverer cirka, hvad der svarer til 700-800 liter affald ugentligt i højsæsonen, og 350-400 liter affald ugentligt i lavsæsonen. Det er kun rent madaffald, han bortskaffer i affaldssystemet i Adelgade. Glas, metal, pap og plastik bliver frasorteret, ganske som det er påkrævet.

- Jeg har talt med nogle beboere i Adelgade omkring deres affaldsløsning, og der er flere, der har set brugere læsse affald af i de nedgravede affaldscontainere om aftenen og natten. Nogle er ydermere kommet i bil for at bortskaffe affald. Så vi har talt om muligheden for at få en nøgle- eller kodeløsning, således man lukker for muligheden for, at andre udnytter løsningen som en gratis mulighed for at bortskaffe affald og måske endda bortskaffelse af problemaffald.