Sejrsrus

Fredericia: Efter en sikker sejr på 10-0 sikrede keglespillerne fra Madsby Kegleklub Fredericia sig det danske mesterskab 2018 i keglesport. Hermed er en lang titeltørke slut. Holdet fra Madsby Kegleklub skulle blot opnå seks points mod Koldings for at få mesterskabet i hus. Og da de nærmeste forfølgere fra Odense og Nyborg i deres kampe begge satte point til, blev mesterskabet sikkert vundet med seks points til de nærmeste forfølgere, Odense. Guldmedaljerne fra Dansk Kegle Forbund og Dansk Idræts Forbund blev overrakt af Dansk Kegleforbunds elite- og sportsleder, Henning Vang Nielsen. Det var en stolt formand for klubben, Søren Persson, der kunne lykønske det stolte hold og overrække holdet en mindegave. Madsby Kegleklub Fredericia har tidligere vundet DM i 1993, 1995 og 1998. Og der er en chance for "the double", for Madsby Kegleklub Fredericia spiller pokalfinale 12. maj.

Fredericia Dame Kegleklub har også succes. Med en sejr over Odense på 10-0 vandt holdet sølv i 2 division. /EXP