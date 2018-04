Demens: Antallet af de, der bliver ramt af demens har stabiliseret sig i hele Vesteuropa, viser to nye forskningsundersøgelser. Undersøgelserne viser også, at vi kan mindske risikoen for at få demens ved at efterleve simple, gode livsstilråd.

I Fredericia har der i de seneste år været arbejdet meget med forskellige forebyggende indsatser for bl.a. at sikre god livskvalitet hos de, der rammes af demens.

- Det er vigtigt for mig, at vi sikre gode rammer og vilkår for de borgere i Fredericia Kommune, som allerede lever med en demenssygdom. Det bliver understøttet af undersøgelserne, som viser, at det er vigtig, at man er fysisk aktiv, dyrker de sociale relationer og holder hjernen i gang - også selvom man er ramt af en demenssygdom. Alt det arbejder vi allerede med ved at skabe et demensvenligt Fredericia og via vores partnerskabsaftaler med Kræftens Bekæmpelse og Diabetesforeningen men også seniorforeninger i forhold til at bekæmpe ensomhed, siger Susanne Bjerregaard Mørck (S), formand for Senior- og Handicapudvalget.