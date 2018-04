Hvad gør din butik til noget helt særligt?

- Jeg vil sige det er os, smiler Nicolai humørfyldt.

- Varerne kan man få alle steder, men hos os får kunden en faglig, teknisk og grundig rådgivning om vore produkter. Det her er vores liv og store interesseområde, så vi giver vore kunder en tættere betjening. Egentlig laver vi en behovsanalyse for kunden, således at vi sammen kan finde det rette produkt. Vi er ikke interesseret i blot at sælge, men sætter en ære i at sikre, at kunden får det, som kunden har behov for. Derfor er en stor del af vores service også vores ærlighed og oprigtighed, og det ved jeg, vore kunder sætter pris på, siger Nicolai.

Expert/Punkt1 Åbningsår: 1. maj 2017 overtog Nicolai Jespersen og Dan Jørgensen butikken i samarbejde med Ole Billum. De var alle tre enige om, at der var behov for en radio/tv-butik i byen, og da muligheden bød sig med overtagelse af den eksisterende butik, slog de til. Dan har dog været tilknyttet forretningen siden 2010, og Nicolai og Dan kender i den grad hinanden, da de har arbejdet sammen i 25 år.Ejere: Nicolai Jespersen, Dan Jørgensen og Ole Billum.



Målgruppe Expert: Målgruppen er primært 30+, men der kommer også mange unge og ikke mindst skoleelever, samt unge med forældre, da forretningen gør meget ud af også at tilgodese de unge. De varer, butikken sælger, henvender sig til alle aldre.



Vareudbud Expert: Radio, musikanlæg, tv, pc og tilbehør til mobiltelefoner. De faste mærker i butikken er: Samsung, LG, Grundig, B&O Play, Panasonic, Sony og Experts eget mærke, Amadeus. Pc-mærkerne er: Apple, Acer, Lenovo og HP. Der er et stort udvalg af tv og transportable radioer.



Vareudbud Punkt1: Primært hvidevarer, men også små el-artikler, og de faste mærker er: Miele, Samsung, AEG, Bosch m.v.



Del af kæde: En del af Expert/Punkt1-kæden.



Webshop/hjemmeside: Expert/Punkt1-hjemmesiden med webshop.



Personale: Nicolai Jespersen, Dan Jørgensen og Jørn Jespersen (Nicolais far).

- Vi er byens eneste radiobutik med et bredt udvalg af både hvidevarer og tv-artikler. Vores produkter har alle en lang levetid, priserne er konkurrencedygtige, og vi kan skaffe alt hjem til kunden. Hvis vi mener, nogle produkter kvalitetsmæssigt ikke lever op til vores krav, så fravælger vi det til butikken, så hos os står vi 100 procent inde for vores produkter. Vi kan også servicere kunden med hjælp til eksempelvis opsætning af pc eller den store pakke med levering af hvidevarer eller tv samt tilslutning og opsætning. Vi klarer det hele.

- Kunderne har taget virkelig godt imod os, da vi overtog forretningen, og det er vi så taknemmelige for. Vi har været ovenud tilfredse med vores opstart, og der er nok at lave for os alle. Det er fedt at få feedback fra vores kunder, at de her får en god behandling og gør en god handel. Min far arbejder også i butikken og kører en del ud. Han startede for år tilbage i butikken som arbejdsdreng, og nu slutter han som arbejdsdreng, som han selv siger. Det har vi altså en del sjov med - vi kalder ham lærlingen, griner Nicolai.

Hvad er det sjoveste, værste eller mest pinlige, du personligt har oplevet i butikken?

Dan Jørgensen: - Det sjoveste, jeg har oplevet, var for et par år siden, hvor jeg kom ud til en sød, ældre dame, for at hjælpe med hendes tv. Da jeg går ind, råber jeg: Det er tv-manden, hvorefter hun kvitterer: Er det bedemanden? Nej, det er tv-manden, måtte jeg så gentage endnu højere, griner Dan. Den har vi nu grinet meget af.

Hvad er en god handel, set med dine øjne?

- Den gode handel for os er, når kunden er tilfreds og vil komme igen. Selvfølgelig skal vi også kunne leve af indtjeningen, men kundeplejen med enten teknisk hjælp eller rådgivning er en rigtig vigtig del af vores service.

Hvad ser du aktuelt som de største udfordringer for butikslivet?

- Byen selv er et lille samfund, der følger med udviklingen, men vi skal dog værne om butikkerne, for at vi også kan eksistere fremadrettet. Det er for mig at se vigtigt at have respekt for byen, vi bor i, så vi sammen kan finde en løsning på de udfordringer, vi aktuelt har. Jeg så også gerne, at politikkerne kom på banen med et synligt tilbud om hjælp, således at vores by og erhvervsliv kan vokse. Vil man starte butik op i Faaborg, skal man være ekstremt omkostningsbevidst, og så skal man have viljen til det og være villig til at ofre tid på det, for det kan være udfordrende at drive butik.

Hvordan bliver Faaborg en endnu bedre handelsby?

- Jeg har et ønske om at få butikslivet samlet. Byens butikker ligger for spredt og dækker et alt for stort område af byen. Vi er sindssygt glade for at have placeringen her i gågaden samt p-plads lige ude bag ved butikken, det er et kæmpe plus. Personligt kunne jeg godt tænke mig, at der blev åbnet op for trafik i gågaden samt små parkeringspladser i gaden. Det ville give langt mere trafik her og trække folk til gaden i langt større stil. I denne ende af Østergade mangler vi et kaffemiljø eller en restaurant, som også kan trække kunder til, og så mener jeg, vi har brug for børnetøjsbutikker med et bredt udvalg.

- I det hele taget, skulle det være nemmere og enklere at åbne butikker, så al hjælp hertil er kærkommen.

- Den aktuelle p-kontrol mener jeg er forkert og helt unødvendig, og derudover et dårligt signal at sende andre.

Hvad laver du efter lukketid?

Nicolai: - Jeg har spillet badminton hele livet, og det gør jeg stadig. Derudover spiller jeg hockey, som jeg har dyrket i 10 år, og så er jeg holdleder for et drengehold i fodbold. Jeg tilbringer en del tid i butikken med at flytte om, supplere med flere produkter samt sikre, at varerne tager sig præsentabelt ud i butikken. Det er jeg meget bevidst om, men det tager jo en del tid, men pyt med det, for jeg elsker jo butikken.

Dan: Jeg er faktisk mest aktiv inden, butikken åbner. Hver morgen står jeg op, og klokken 5.45 kaster jeg mig på cyklen og tager en 12-14 kilometer, hvorefter jeg er klar til dagen i butikken. Ellers hører jeg musik og hygger mig. Jeg har spillet fodbold, siden jeg var syv år, men har måttet lægge det på hylden, så i stedet for fodbold spiller jeg tennis om sommeren.