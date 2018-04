Fredericia: Luther var på alles læber i fjor p.g.a. reformationsjubilæet. Helt glemt er han ikke for alle, for i denne uge har elever fra 2.k, Fredericia Gymnasium besøg af elever fra Luther-Melanchton Gymnasium i tyske Wittenberg.

Efter 2.k for en måned siden var på besøg i Wittenberg, er det nu de tyske elevers tur til at være på besøg i Fredericia. Programmet er fyldt med fælles aktiviteter, som bygger videre på kulturmødet for en måned siden. Helene Fjordside, Signe Augustini, Sofie Skøt og Cecilia Aaris fra klassen glæder sig til at møde deres tyske venner, som de løbende kommunikerer med, skriver gymnasiet i en pressemeddelelse.

Undervejs i ugen kommer de tyske elever til at deltage i undervisningen på gymnasiet.

Under besøget i Wittenberg blev der startet et projektarbejde, hvor de danske og tyske elever undersøger forholdet mellem unge og voksne, dels under reformationen, i 1970-80'erne og i dag. Forskellighederne mellem Tyskland og Danmark inddrages, så eleverne får blik for ligheder og forskelle i historien og nutiden. De interviewer bedsteforældre og forældre og går på jagt i familiealbums. Også datidens unge i DDR flippede ud med langt hår og flower-power-look. Helene Fjordside, Signe Augustini, Sofie Skøt og Cecilia Aaris fra 2.k er blevet klogere på sprogforskelle, kulturmøder og hvad det vil sige at være dansk i Fredericia. Det er en god erfaring i det videre uddannelsesforløb.

Der er også studietur til Aarhus til Kvindemuseet og Den gamle By, fællesidræt mv. /EXP