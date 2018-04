Cykelstævne

Taulov: Tre kørere fra Taulov BMX var med, da der blev kørt et stort BMX-løb i Zolder i Belgien. For Magnus Dyhre og Patrick Æbelø var dette 3. og 4. afdeling ud af i alt 10 i Europacuppen. De kom med forventninger om at forbedre resultatet fra sidst i Italien. Men samtidig var de klar over, at det faktisk ville blive et hårdere løb, da der var mange flere deltagere. For Magnus Dyhres vedkommende var der over 150 konkurrenter i klassen, hvilket betød, at der skulle køres 1/16 finale. For Victor Vestring-Andersen var dette første udenlandske løb i år, skriver Taulov BMX. Alle tre kørere havde en fantastisk weekend med flotte præstationer og fik en masse med hjem. Både i form af læring og erfaring, men også i form af oplevelse og motivation. Victor Vestring-Andersen fandt bagefter, at det havde været en god oplevelse, og at han blev presset mere end herhjemme. Han fik lige præcis ikke nok points til at kvalificere sig til finalerne. Patrick Æbelø gjorde det også rigtigt godt både lørdag og søndag og kom begge dage længere, end han havde turdet håbe på. Han nåede til kvartfinalen lørdag og 1/8 finalen søndag. Magnus Dyhre havde lidt udfordringer m.h.t., hvor hårdt der skulle køres, og blev også mindet om, hvor sultne modstanderne er. Laver man den mindste fejl, er løbet kørt, da det her kun er de fire første ud af otte, der kommer videre.

Det skete for ham, og det gik ham på at måtte se nogle køre finale, som han selv var kørt fra i de indledende løb. /EXP