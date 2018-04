Musiklejer

Lejr giver mulighed for selv at skabe toner og ord

Fredericia: Når årets Pop-Pilot, der betegnes som et musikalsk åndehul for piger, løber af stablen, er Fredericia den ene af tre værtsbyer - København og Thisted de øvrige. De danner rammerne om efterårets musikcamps for 13-16-årige piger. Musikcamps, hvor det hovedsageligt handler om at se sig selv skabe musikken.

Formålet er, at lade de unge piger selv være den skabende hånd. At stimulere og skærpe pigernes interesse for at skabe musik - dog kærligt guidet og ledsaget af dygtige instruktører. Med musiklejrene, der foregår fra lørdag 13. oktober til fredag 19. oktober, forsøger Pop-Pilot at skabe et kreativt fristed og åndehul for musikglade og musikinteresserede piger, hedder det i en pressemeddelelse.

På campen kan man møde en række dygtige instruktører, der guider deltagerne gennem de kreative og skabende processer. I år vil instruktørgruppen bestå af både helt nye, spændende instruktører, der er med for første gang, og af garvede instruktører, som har været med til at præge Pop-Pilot gennem en årrække.

En af instruktørerne i år er 23-årig Sarah Ziebe, der blandt andet har spillet trommer i bandet Page Four og været en del af bandet Gabriellas. Det var med Gabriellas, at hun rigtigt stiftede bekendtskab med musikbranchen - indefra. Sarah Ziebe har spillet på trommer, siden hun var 10 år og var også instruktør i fjor.

Af de nyere instruktører til årets camp er 24-årig Emilie Espichicoque. Hun er både sangskriver, trommeslager og forsanger i et band. /EXP