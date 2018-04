Sportfyn er på plads på Bionutria Park i Randers, hvor OB onsdag klokken 18 jagter endnu en sejr og yderligere tre point for at holde fast i førstepladsen i gruppespillet.

Det er 76 timer siden, OB-spillerne kunne forlade banen på Ewii Park i Odense med en 3-0-sejr over Randers FC. De tre point gav sikkerhed for, at OB også i næste sæson spiller i Superligaen.

Onsdag aften står de to hold atter over for hinanden - denne gang i Randers, og mens hjemmeholdet ingen mulighed har for at nå en andenplads i gruppen, der også tæller Lyngby og Sønderjyske, kan OB med en sejr holde fast i den førsteplads, som giver adgang til at spille Europa Playoff, som det hedder i Superligaens slutspil.