Onsdagsord: Er det lokale idrætsliv på vej i knæ?

Idrætssamvirket - Samvirkende Idrætsklubber Fredericia (SIF) - er på vej mod nedlukning. Men er det godt eller skidt? Jeg vil komme med en forklaring og et bud. SIF har eksisteret siden 1904, og for et par uger siden sendte jeg, som formand, en indkaldelse ud til medlemsklubberne vedrørende ekstraordinært repræsentantskabsmøde med henblik på opløsning af foreningen. En beslutning som har været længe undervejs, men alligevel har givet mig urolige nætter.

SIF har været en bastion for idrætslivet i Fredericia. Her har man været samlende omkring idrætsklubberne vedr. udvikling og udfordringer gennem årtier. Det har sin oprindelse fra en tid, hvor fritiden - herunder sporten - lidt forsimplet sagt, blot havde fokus på at skabe muligheder for, at man kunne blive en god sportsudøver. Det var stadig forholdsvis nyt at forene sig i fritidslivet, og sportsgrenene kender vi som nogle af de klassiske idrætter: gymnastik, skydning, fodbold, skøjteløb m.fl. Idrætssamvirket startede i mit ræsonnement i en tid, hvor behovet for specialiserede faciliteter til udøvelsen af sporten begyndte at opstå i større grad. Man gik sammen for at kunne løfte i flok.

Det ligner måske også det billede, man kan have af idrætten i dag - ja, der er behov for specialiserede idrætsfaciliteter. Men nutiden viser, at man ikke i samme grad behøver at løfte i flok. Sidst i 1960'erne og først i 70'erne gik stærke kræfter sammen i vores lokalområder for at skabe idrætsfaciliteter, der kunne dække den største efterspørgsel. Vi ser resultatet bl.a. i de fire selvejende haller og FIC (oprindeligt også selvejende), som stadig er centrale omdrejningspunkter for børns idræt. Vi ser det til dels også i vores store fodboldklubber og en lang række andre klubber. I 70'erne startede det for alvor også op med tilskudsmodeller til foreninger, lokaler osv.

Og tilskudsmodellerne har haft en stor betydning for SIF's virke. Med volumen og slagkraft kunne man påvirke de politiske beslutningstagere i kommunen. Det står endda i SIF's vedtægter, at "Ingen medlemsforening kan forhandle med Fredericia Kommunes Byråd eller anden bevilgende kommunal myndighed uden om SIF". Tja... Sådan ser virkeligheden ikke ud i dag. Foreningerne forhandler i allerhøjeste grad individuelt og direkte med kommunen. Det kan tolkes som et sundhedstegn, at den enkelte klub har ressourcer og kræfter til det. Der er jo flere parter i sådan en sag. En del af sagen er også, at Fredericia Kommune over de seneste årtier har oprustet forvaltningsmæssigt på kultur- og idrætsområdet og dermed også gjort det mere muligt at skabe en direkte kontakt og dermed professionel hjælp. Samfundet har jo også udviklet sig, og hele kommunikationsbilledet er ekstremt forstærket. Nu kan man meget nemt kommunikere direkte til fx byrådsmedlemmer osv.

Resultatet af dette sammensurium ender ud i en usammenhængende eller manglende strategi på udviklingen af både vores idrætsfaciliteter og vores idrætsliv bredt set. Og så er der jo SIF selv - en gammel forening med et repræsentantskab, der forsøger at følge med. Forny sig, udvikle sig, fortsat gøre sig gældende og få det til at give mening. I forhold til tilskud har SIF tidligere administreret 'Fredericia Ordningen', og mange kender til 'SIF-timer' fra dengang, idrætssamvirket var bindeled mellem klubber og haller. Det bevirkede også, at klubberne måtte betale for timer, de hverken ønskede eller fik brugt. Hele administrationen af disse områder måtte ifølge kommunalfuldmagten ikke administreres eksternt. SIF måtte altså ikke forvalte offentlige midler. Det, mener jeg, er helt forståeligt, de offentlige midler skal være lige for alle indenfor området og ikke reguleres af, om man som forening er medlem af et samvirke eller ej. Folkeoplysningsloven er lige for alle i den henseende, og med den seneste ændring af Fredericia Ordningen er den også blevet lige for alle i praksis.

SIF stod altså for ca. 8 år siden uden sit administrative virke - hvad skulle vi så? Vi gik i gang med en større forandringsproces, arbejdede med visioner og handleplaner, indgik i div. samarbejder omkring udvikling, lavede medlemsundersøgelser, søgte kraftigere involvering med de store landsorganisationer for idrætten osv. Vi ansatte en idrætskonsulent og lavede samarbejdsprojekter på strategiske områder, gik forrest i udvikling af en model for Åben Skole mv. Vi satte kort sagt alle sejl for at få maksimal fart og højde. Men vi er ikke lykkedes. Ikke efter min opfattelse. For antallet af idrætsudøvere er faldende og har været det støt gennem de 10 år, jeg har været med. Det samme gælder for antallet af medlemsklubber. Vi har ikke særlig opbakning til medlemsmøderne og de arrangementer, vi afholder enten selv eller i samarbejde med andre. Og vi har da slet ikke påvirkning på beslutningstagerne.