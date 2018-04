Ordvalg. Er kvinder dårligere lærere end mænd?

Man skulle ikke tro, at vi befinder os i 2018, når man hører, hvad byrådsmedlem Mogens "Mulle" Johansen udtalte på sidste byrådsmøde i Assens kommune.

Ifølge hans udtalelser er kvindelige lærere generelt dårligere end mandlige, når det drejer sig om evnen til at kunne holde ro i en klasse. En fuldstændig gammeldagsholdning som er helt uden bund i den virkelige verden.

Tillidsrepræsentanterne fra alle kommunens skoler ser med stor alvor på disse udtalelser. Alvoren bliver ikke mindre af, at "Mulle" oven i købet er formand for Uddannelse, Børn og Familieudvalget, som har det politiske ansvar for skoleområdet. Det er beskæmmende, at en politiker ikke har større indsigt i det område, han er sat til at forvalte.