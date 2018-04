Debat: Lad grænsepolitiet klare opgaven

Lokaldebat: Debatten har i den sidste tid kørt med ekspressfart om bryllupsindustrien, proformaægteskaber og falske papirer. Minister på området Mai Mercado vil have oprettet et centralt kontor, der skal kigge papirerne igennem og afsløre falsknerier.

Vi er vel alle enige om, at der skal være orden i tingene, så den ærøske eventyridyl ikke lider international skade som den åbne ladeport for adgang og ophold i EU for resten af verden. Hvorfor gå over åen efter vand? 99 ud af hundrede, der vil giftes hurtigt i Danmark, kommer via den dansk/tyske grænse. Og her er der jo døgnbemanding, så hvorfor ikke lave et kontor her, da man jo i forvejen har ekspertise med at tjekke diverse dokumenters ægthed. Således vil man allerede inden de kommer nord for grænsen have styr på dokumenterne, og eventuelle falsknere kan komme retur straks.Alternativt sker der det, at hvis de først bliver afsløret i Svendborg eller på Ærø, går hele "maskineriet" i gang. Anholdelse, fremstilling i grundlovsforhør, dommer, anklager, forsvarer, tolk und die ganze molevitten. Anklageskrift, 30-40 dages fængsel af ca. 2000 kroner i døgnet pr. person. Omkostninger ved løsladelse og udvisning. Omkostninger ikke under 100.000 kroner pr. person.Kære Mai Mercado. Hvor mange folk ved en grænsekontrol tror du, der kan lønnes for dette? En gammel talemåde siger "hvad der er sparet er tjent".