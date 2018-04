Fredericia: Onsdag er Fredericia Kommunes hjemmeside ramt af en virus.

Derfor er hjemmesiden og kommunens intraside af sikkerhedsmæssige årsager lukket ned, oplyser Fredericia Kommune på Facebook klokken 8.45 onsdag.

- Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, som ligger hos vores leverandør. Vi forventer snart at være oppe at køre igen, siger Sune Qvist Juul-Sørensen, som er leder af kommunikation og web på Fredericia Kommune.

Det er stadig muligt at ringe ind til kommunen, og man kan holde sig opdateret via kommunens Facebook-side.

Sune Qvist Juul-Sørensen kan ikke sige noget om, hvor hurtigt hjemmesiden vil være oppe igen.

For et par uger siden var Fredericia Kommunes hjemmeside også nede i en dags tid, men dengang var der tale om et problem med hardware, oplyser Sune Qvist Juul-Sørensen.