Fredericia: Torsdag 19. april kan man møde kunstneren Kirstine Roepstorff, der fortæller om sin kunst og om hvilken rolle, kunsten spiller i et forvirrende informationssamfund, skriver Fredericia Kommune i en pressemeddelelse. Det er Fredericia Bibliotek og Fredericia Gymnasium, der står bag arrangementet, som foregår på Fredericia Gymnasium kl. 19. Billetter kan stadig købes på bibliotekets hjemmeside og koster 80 kr.

I 9. klasse blev Kirstine Roepstorff erklæret uegnet til gymnasiet og anbefalet at blive frisør. Men hun underlagde sig ikke den vurdering og tog i stedet på Holbæk Kunsthøjskole.

Interessen for kunstneriske udtryk fik fat i Kirstine Roepstorff og førte til studier på Kunstakademiet i København og New York. De lokale oplevelser med naturen ved Skærbæk Strand blev dog grundlaget for 14 år med kunstarbejde i metropolen Berlin, bydelen Kreuzberg. Her arbejdede hun med storbyens puls langt væk fra det rolige Damgård, syd for Fredericia, hvor hun voksede op.

Den store verden er hendes arbejdsplads. Senest har Kirstine Roepstorff repræsenteret Danmark ved Venedig-biennalen 2017.

Nu er hun vendt hjem til barndomshjemmet igen, dog i en nyopført bolig, som også er hendes arbejdsatelier. I foredraget den 19. april kommer Kirstine Roepstorff også ind på hvordan en metropol som Berlin kan inspirere og udfordre en ung dansk kunstner, samt hvordan balancen mellem at være mor til tre kan kombineres med tilstedeværelsen på kunstscenerne i New York, London og Berlin. /EXP