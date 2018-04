En russisk kaptajn på et fragtskib, der er indregistreret i Portugal, er natten til onsdag blevet fragtet i land og tilbageholdes, indtil der er svar på en blodprøve, som skal vise, om han førte skibet i beruset tilstand. Det oplyser Anders Mikkelsen, vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, til TV Øst. Fragtskibet Rix Partner vakte Forsvarets opmærksomhed, da det lidt før midnat tirsdag aften begyndte at afvige fra sin kurs ned gennem Storebælt. Politiet og søværnet sejlede ud til skibet, som havde forladt Frederiksværk med kurs mod Papenburg i det nordvestlige Tyskland. Det fik i stedet ordre på at kaste anker i Storebælt syd for broen.

Umiddelbart var der ikke tvivl om, at kaptajnen var beruset. - Nu får vi undersøgt blodprøven, og imens er kaptajnen tilbageholdt. Han skal sigtes for overtrædelse af søloven, og der kommer formentlig også noget med en bøde, siger Anders Mikkelsen til TV Øst.

Se kortet: Her ligger skibet nu

Klik på ikonerne for mere information, og brug musens scroll-funktion til at zoome ind og ud. Fragtskibet ligger onsdag formiddag stadig for anker i Storebælt, og her bliver det liggende, indtil det vurderes, at kaptajnen - eller en anden - kan føre skibet sikkert videre. - Der er nogle andre regler, end hvis der var tale om en fuld bilist. Det er et vurderingsspørgsmål, når det kommer til søfart, siger Michael Horn, vagtholdsleder ved Forsvarets Operationscenter, til TV2 Fyn.

Måneder før forklaring på kollision

For tre uger siden kolliderede to skibe nord for Romsø i Storebælt. Der udbrød efterfølgende brand på et af skibene, og flere containere faldt over bord. Årsagen til, at skibene sejlede ind i hinanden, er endnu ikke fastlagt, selvom undersøgelseschef Øssur Hilduberg fra Den Maritime Havarikommission siger, at man har "en god idé" om, hvad der skete. Oplysninger og data om skibene skal imidlertid analyseres og kryds-verificeres, før en konklusion om kollisionen kan offentliggøres, og der kan gå flere måneder, før en rapport om kollisionen er klar.