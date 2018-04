beredskab

Serviceniveauet skal fastholdes, så Fredericia og de øvrige kommuner bag Trekantområdets Brandvæsen skyder ekstra penge ind. Jacob Bjerregaard (S) håber at overbevise regeringen om, at de kommunale beredskaber skal have flere ressourcer.

Fredericia: Med en tillægsbevilling på 2,2 mio. kroner over de kommende fire år til Fredericia Kommunes andel af driften af Trekantområdets Brandvæsen, så bliver serviceniveauet overfor borgerne fastholdt frem til 2022, og det har været vigtigt, siger borgmester Jacob Bjerregaard (S). - Vi er blevet pålagt at effektivisere og gennemføre en drastisk besparelse på beredskabet fra statens side, men den har vi afvist at gennemføre, som det egentlig var planlagt. Skulle vi det, ville det få afgørende for serviceniveauet overfor borgerne, og det ønsker vi ikke. Vi ønsker et beredskab, som borgerne kan have tillid til, og derfor skyder alle kommuner ekstra bidrag ind i driften, forklarer Jacob Bjerregaard. “ De kommunale beredskaber har fået flere opgaver, men færre penge. Det vil jeg kæmpe for ændres i kommuneaftalen. Borgmester og formand for KLs udvalg for miljø og forsyning Jacob Bjerregaard Fusionen af de seks beredskaber har allerede betydet effektiviseringer, og den kurs holder kommunerne fast i. Således vil der årligt ske en effektivisering på to procent frem til 2022. Allerede i 2017 var de seks kommuner enige om at skyde ekstra penge i beredskabet, og det er den linie man nu lægger fast for de kommende år. - Det giver ro for brandfolkene, og det har der været behov for, siger Jacob Bjerregaard.

Borgmester med KL-mission

Mens kommunerne har besluttet at bruge ekstra skattekroner på beredskabet, så håber Jacob Bjerregaard, at han som formand for miljø- og forsyningsudvalget i Kommunernes Landsforening kan overbevise Christiansborg-politikerne om, at de kommunale beredskaber skal have flere ressourcer. - De statslige beredskaber har fået tilført flere midler, men det har ikke aflastet kommunernes beredskaber. Tvært imod får de kommunale beredskaber stadig flere opgaver blandt andet i forbindelse med øget terrorberedskab, siger Jacob Bjerregaard. Allerede i den kommende kommuneaftale med regeringen håber borgmesteren at få hul igennem til flere midler til beredskaberne. - Det har ikke været lykkedes hidtil, men jeg er i gang med at få mine kolleger på Christiansborg til at indse, at vi har en opgave herude, som det er rimeligt, at vi får ekstra midler til at løse, siger han.

Voldsomt sparekrav skrinlagt