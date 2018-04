Hvorfor skød jægeren ulven?

Når man læser Brødrene Grimms eventyr om "Den Lille Rødhætte" er det ikke bare opspind. Nej, det var dagligdagen dengang. Man frygtede virkelig ulven.

I denne historie kom jægeren og befriede de to fra ulvens mave, og alt vat godt.

Alle, som har læst Den lille Rødhætte historien for deres børn, ved, at ulven var lumsk, lokkede ved at se venlig og rar ud, og de to troede på det gode. Desværre er der nogle, der i dag er ligeså godtroende. Ulven er et lumsk og altid sultent rovdyr, der stjæler og overfalder for at fodre sine mange hvalpe.

Tænk på, hvordan visse hunderacer er forbudt i landet. Hvad vil I så med en ulv? Tænk jer dog om. Skal dit barn og dets bedstemor kunne færdes frit i Danmarks skove, eller skal ulvene brede sig og tage magten igen? Hvorfor tror I, at ulven med stort besvær blev udryddet for mange år tilbage?

Tænk meget alvorligt på følgerne.