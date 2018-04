Nordjyske Bank og Ringkjøbing Landbobank vil fusionere. Det oplyser bankerne via fondsbørsen.

Det er resultatet af et let kaotisk forløb, hvor Jyske Bank mere eller mindre mod sin vilje havde lagt et købstilbud på Nordjyske Bank.

Jyske Bank var - efter at have garanteret lån i 2014 - endt som ejer af 40 procent af Nordjyske Bank.

Men det var enten alt for lidt eller alt for meget, så tidligere i år lagde Jyske Bank et købstilbud på alle aktier i Nordjyske, da man ikke havde kunnet finde en sælger til sin aktiepost.

Derfor har der være ledt efter en køber med en reel interesse i Nordjyske Bank.

Nu har Nordjyske Bank og Ringkjøbing Landbobank altså i stedet besluttet at fusionere med sidstnævnte som den fortsættende bank.

- Bestyrelserne i Nordjyske Bank og Ringkjøbing Landbobank har indgået aftale om en fusion, som repræsenterer et attraktivt alternativ til Jyske Banks købsbud på Nordjyske Bank.

- Bestyrelsen i Nordjyske Bank har lagt vægt på, at fusionen i høj grad tager hensyn til alle bankens interessenter, sikrer sine aktionærer andel i den fortsatte værdiskabelse og giver reel indflydelse på den nye bank, skriver de to banker i en meddelelse.

Fusionen skal godkendes af aktionærerne.

- Bestyrelsen i Nordjyske Bank har i de seneste uger brugt meget tid på dels at vurdere Jyske Banks købstilbud og dels at afdække eventuelle alternativer til dette tilbud med henblik på at præsentere den bedst mulige løsning.

- Vi mener, at vi med den foreslåede fusion med Ringkjøbing Landbobank har fundet en god, bæredygtig fremtidig løsning, skriver bestyrelsesformand i Nordjyske Bank Mads Hvolby i en meddelelse.

Den samlede bank vil have udlån for 31 milliarder kroner, indlån for 35,9 milliarder kroner og - hvis man lægger resultaterne fra 2017 sammen - et resultat før skat på 1,1 milliarder kroner.

Lavpraktisk vil fusionen betyde, at to aktier i Nordjyske Bank giver en aktie i Ringkjøbing Landbobank samt 18 kroner i hånden.

Jyske Bank vil under det setup sidde på 11 procent af den fortsættende bank. Den post har Nykredit dog tilbudt at købe til omkring 188 kroner per aktie.