Faaborg: Faaborg Gymnasium kan i næste skoleår forvente at få tilført 10 ekstra elever, der ellers havde prioriteret gymnasier i Odense og Svendborg. Den oplysning har rektor Sophie Holm Strøm netop fået forud for fordelingsudvalgsmødet, der finder sted på fredag. Det betyder, at gymnasiet kan starte det kommende skoleår med 65 elever i stedet for de 55, der i første omgang havde søgt Faaborg.

Det er selvfølgelig en god nyhed for gymnasiet, men også en nyhed, der betyder, at gymnasiet skal i gang med at tænke hele næste års budget om igen.

- Det ændrer jo situationen, så vi er gået i gang med at regne igen, lyder det fra rektor Sophie Holm Strøm.

Elevtilgangen betyder nemlig, at gymnasiet får tre spor (grundklasser) i stedet for de to, der ellers var lagt op til.

- Det er klart, at det bliver dyrt, fordi det er relativt få elever, der udløser den tredje klasse. Men så må vi jo kigge på resten af vores økonomi for at se, hvordan vi får det til at hænge sammen, lyder det fra Sophie Holm Strøm.

De ekstra elever betyder også, at de varslings-samtaler med lærere, der skulle afskediges, er udskudt. Samtalerne var planlagt til at finde sted onsdag, og undervisningen på gymnasiet var af samme grund aflyst efter frokost.

- Men nu har vi sendt en meddelelse til lærere og elever om, at undervisningen gennemføres som planlagt. Vi sidder og regner på tallene i øjeblikket, siger Sophie Holm Strøm.