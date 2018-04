Konflikt: Lockoutens konsekvenser

Lige nu sidder jeg og hele Danmark og venter på, om vi bliver ramt af en kæmpe lockout af de offentligt ansatte. Hundredetusinder af medarbejdere skal blive hjemme fra arbejde, mens vi brugere af institutioner, skoler og sygehuse pænt må vente på at se, hvad der kommer til at ske med vores dagligdag.

Men selvom lockouten endnu ikke er trådt i kraft, har den påvirket hverdagen allerede: For planlægningen af netop lockouten - hvor nogle områder ikke kan lukkes ned - har kostet medarbejdernes tid. Tid, der burde være brugt fagligt og fornuftigt på arbejde med børnene, med vores ældre i vores samfund.

Skulle lockouten blive afblæst, hvilket jeg på hele Danmarks vegne håber, kredser mine tanker dog stadig omkring spørgsmålet: Hvad med alle de timer som allerede er brugt?

For timerne skal jo komme et sted fra, og det er fra vores velfærd.

Som mor til en lille knægt på tre ser jeg, hvordan det pædagogiske personale har nok at se til: De gør deres absolut bedste i de forhold, der bydes dem.

Det, at dygtige medarbejdere har været nødsaget til at lave beredskabsplaner for alt fra børnepasning til sygepleje i stedet for at passe deres arbejde, virker for mig som spildt arbejde. Skulle lockouten blive afblæst, kommer efterregningen alligevel i form af allerede brugte timer.

Jeg værdsætter mine børn, og derfor værdsætter jeg indsatsen omkring dem - og mon ikke alle andre mennesker har det på samme måde? Derfor bliver jeg frustreret på hele Danmarks vegne, når jeg ser hvordan vores fælles velfærd forvaltes.