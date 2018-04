Fyns Amts Avis: Fundamentet under små gymnasier skal sikres

Nyheden om, at elevtallet på den kommende årgang af gymnasieelever på Faaborg Gymnasium alligevel ligger på den gode side af 60, er kærkommen. Dermed ser det ud til, at fyringer kan undgås, og det faglige tilbud kan holdes intakt. For eleverne er det godt, og det samme gælder for lærerne og for Faaborg.

Konsekvensen er nemlig, at der skal oprettes tre spor i stedet for to, som det jo ellers så ud til dengang de første optagstal forelå. Dengang stod Faaborg Gymnasium til blot at skulle lægge lokaler til 54 nye elever, og det var for lidt til tre spor. Dermed er faldet i elevtallet bremset - i det mindste for en stund.

Det ændrer dog ikke på, at et gymnasium som Faaborg Gymnasium er voldsomt udfordret. En fremtid med elevtal mellem 60 og 70 på hver årgang medfører, at der notorisk skal tænkes meget kreativt, for at enderne kan mødes. Det er nemlig dyrt at drive et gymnasium med relativt små klasser, og når det samlede antal klasser er meget begrænset, vil det let kunne blive problematisk at få midlerne til at række.

En stigning i elevtallet kan være svær at fremprovokere i Faaborg. Afstandene til de store ungdomsuddannelsessteder i Svendborg og Odense er i nogle dele af Faaborg-Midtfyn Kommune ikke lang, og derfor kan det blive en selvforstærkende effekt, når de kommende gymnasieelever i stigende grad kigger væk fra Faaborg.

Så kan man vælge en tilgang ud fra princippet om, at man skal lade det vælte, der ikke kan stå, men det vil være et stort tab for Faaborg, hvis byen og området mister sit gymnasium, og der vil være nogle elever, der får lang transporttid, og i yderste konsekvens kan det betyde, at nogle unge ikke får sig en ungdomsuddannelse. Derfor er det vigtigt, at tilbuddet bevares i byen.

En måde, hvorpå et lille gymnasium kan sikres bedre, er ved at skrue på fordelingsmodellen, så grundtilskuddet øges. Det vil betyde, at de små gymnasier bliver mindre sårbare, selv hvis elevtallet falder. Nu skal man næppe regne med, at området så bare bliver tilført flere penge til grundtilskuddet, og derfor vil det formentlig ramme de store gymnasier hårdest, hvis der skrues op for det, men såfremt ønsket fortsat er, at en ungdomsuddannelse skal være førsteprioritet for hver eneste årgang, som forlader folkeskolen, er det også centralt, at uddannelsemulighederne bevares - også i en by som Faaborg. Og det sikres bedst ved at skabe et sikkert fundament under de små uddannelsesinstitutioner.

Regionsrådsformand Stephanie Lose har meldt ud, at hun mener, den økonomiske struktur skal gennemgås med henblik på at skabe et mindre porøst fundament under de små gymnasier. Det er vigtigt, at det sker hurtigt. Faaborg Gymnasium klarer frisag denne gang, men der gives ingen garanti for, at det også sker om et år.