Gode hensigter endte i en jungle af ordninger: Det lokale erhvervsliv dør ikke af at samle erhvervsfremme

Erhvervsfremme: Regeringen har sat sig for at rydde op i junglen af tilbud i kommuner, regioner og staten om erhvervsfremme til virksomhederne. Det har været tiltrængt længe, fordi de gode hensigter om at skabe vækst og arbejdspladser er endt med et vildtvoksende og uoverskueligt system af ordninger.

DI støtter fuldt ud ønsket om et mere overskueligt og effektivt system, fordi det er det, vores medlemmer efterlyser. Derfor har DI også taget positivt imod Forenklingsudvalgets anbefalinger som et godt udgangspunkt for politiske drøftelser og en bred politisk aftale.

Der har i debatten været en del malen-fanden-på-væggen om hvad konsekvenserne for kommunerne i sidste ende vil være - vi har set flere nyhedsbreve, hvor man sarkastisk har haft en overskrift i retning af "Vi beklager, Forenklingsudvalget har lukket Erhvervsrådet".

Set med vores øjne er det slet ikke det, der er til diskussion. Der skal selvfølgelig også fremadrettet være erhvervschefer og erhvervsråd i kommunerne, hvilket Forenklingsudvalgets formand også understregede på pressemødet.

Det, udvalget foreslår er, at der ikke skal sidde eksperter i eksempelvis eksport til Kina eller fremskaffelse af kapital i 98 erhvervskontorer fordelt over hele landet. Udvalget foreslår, at den indsats kan samles i fem regionale erhvervshuse. Særligt i visse dele af landet kan afstandene være meget store, og derfor kan man med fordel kigge på hvordan kompetencecentrene kan placeres så en virksomhed har f.eks. maksimalt 50 km til nærmeste Erhvervshus.

Kommunerne - også i det jysk-fynske område - skal ellers fortsætte med at gøre det, de er gode til - nemlig at skabe et godt lokalt erhvervsklima. Og ifølge vores årlige undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima, bliver kommunerne bedre og bedre til at skabe gode vilkår for erhvervslivet.

Det skal de fortsætte med, og det kan sagtens lade sig gøre, selv om der bliver ryddet op i de mange ordninger indenfor erhvervsfremme.

Samtidig skal kommunerne naturligvis også fortsætte med at samle områdets virksomheder og være i løbende, tæt dialog med dem om, hvad der rører sig. Kommunerne får også en naturlig rolle som bindeled til de lokale erhvervshuse, som de skal være med til at drive.