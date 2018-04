Arla forsøger at dysse faren ved komælk ned

Mælk: Arla kører p.t. en forunderlig reklamekampagne med opfordring til folk om at bruge deres sunde fornuft, når det gælder valg af mælk. Hvor er det godt, for mon ikke de flestes sunde fornuft tilsiger dem at vælge mælk uden de ca. 11 vækstfaktorer, 35 hormoner og andre biokemikalier, som findes i komælk? Komælk er den perfekte babymad til en kalv, som fordobler sin fødselsvægt på 47 dage. En menneskebaby fordobler sin vægt på et halvt år. At ét pattedyr skulle have behov for et andet pattedyrs mælk, virker mildest talt ikke som sund fornuft. Faktisk kan tre-fjerdedele af menneskeheden slet ikke tåle komælk.

Det har i årtier været videnskabeligt erkendt, at komælk kan forårsage prostata-kræft. Mange studier peger også på sammenhæng med andre kræftformer, bl.a. forbinder Harvard-professor Walter Willet komælk med øget risiko for kræft i æggestokke. Ifølge Physicians' Commitee for Responsible Medicine (Læger for Ansvarlig Medicin) fremmer mælk endvidere udvikling af fedme, diabetes og hjertesygdomme. Risikoen for fedme er ligeså høj for sødmælk som for skummetmælk. Derudover er mælk sat i relation til allergi, multipel sklerose, leddegigt og parkinsonisme.

Mælkeindustrien har i årtier postuleret, at mælk giver stærke knogler. Imidlertid er knogleskørhed langt mere udbredt i Vesten, hvor vi har et højere indtag af komælksprodukter end i f.eks. Kina, hvor indtaget traditionelt har været lavt. Forskere undersøger fortsat, om mælkeprodukter i virkeligheden øger risikoen for knogleskørhed.

Salget af komælk er over de seneste få år faldet med 50 pct. i USA, mens salget af plantemælk er steget eksplosivt. Ikke så sært, at Arla desperat forsøger at undgå at noget lignende sker i Danmark - danskerne har det jo med at efterligne amerikanerne...og også at bruge vores sunde fornuft.