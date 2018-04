DAB er en dødssejler - lad nu være med at stå til søs

Lige nu er vi - du og jeg - i risiko for at blive påført årtiers dummeste beslutning. Europas største digitale fiasko skyller måske ind over os. I det netop indgåede medieforlig taler man om, at FM radio skal lukkes hurtigt, og forbrugerne tvinges over på DAB, "fremtidens digitale radio".

Det er en anbefaling, der står med fødderne solidt plantet i fortiden. DAB er en 25 år gammel digital radioteknologi, der i al ubemærkethed har passeret sidste salgsdato. Forskellige interessenter forsøger tilsyneladende at holde liv i en for længst afdød teknologi. DR har af for mig uforståelige årsager en interesse i at fremme DAB, og elektronikbranchen har jo en koloenorm interesse i DAB. Udsigten til, at der skal sælges millioner af DAB-radioer, hvis FM lukkes, er den store våde drøm i elektronikbranchen, så jeg vil tro, at deres lobbyister arbejder på overtid.

DAB blev født i Tyskland for 25 år siden som led i et på alle måder fint standardiseringsarbejde. Men 25 år er lang tid i en verden i rivende digital udvikling. DAB er vel jævnaldrende med det gamle digitale personsøgersystem, og GSM - det første mobilnet. Ingen kan i dag huske, hvad en personsøger var - de er nemlig døde, og GSM er for længst afløst af det rent internet baserede LTE/4G-mobilnet. Det, der slog personsøgeren og et hav af andre ting ihjel, var internet. Somme tider kommer der noget, der er så markant og stærkt, at det udraderer alt andet i nærheden. GPS-enheder, kameraer - og snart radioer blev/bliver udslettet af internet.

I sin tid var jeg med til at lancere internet til almindelige mennesker i Danmark. Parallelt med den lancering havde et fælles selskab mellem nogle dagblade og TDC gang i at lave et alternativ til internet, der hed Diatel. Det var baseret på en fransk standard, der hed Minitel, og den var meget succesfuld i Frankrig - og kun der. 25 mand brugte 80 mio. og tre år på at gøre klar til lancering i Danmark. Måneder efter lanceringen lukkede Diatel, kørt over, splittet i atomer af internetudviklingen. Det samme vil ske med DAB.

Jamen, er DAB ikke allerede en stor succes? Nej, DAB har haft en vanskelig barndom, det har knebet med at få gehør og udbredelse, og nu er det for sent. INTET tyder på, at DAB står overfor det store internationale gennembrud. DAB-interesseorganisationen (der om nogen burde ønske at få positive tal frem) taler om, at DAB er udbredt i Norge, Danmark, England og lidt andet småtteri (Australien og lidt Tyskland). Det er altså ikke en ny global udbredt og accepteret ting, vi har fat i her. Og kigger man i deres materiale, kan man se, at væksten i udbredelsen heller ikke har raketfart på; det ligner noget med en vækst på tre procent om året på tværs af landene.

Lyder DAB ikke bedre end FM? Teknisk set kan DAB levere rigtig fin lyd, men ofte kniber det med båndbredde, og DAB opleves metallisk i lyden. FM er jo analog og har den varme og vellyd, som gammeldags LP'er har. Hvis man vil have seriøs digital vellyd med stor båndbredde, er det til at få på internet, så hvis man vil have vellyd, handler det om FM eller Internet.

DAB-dækningen i Danmark er elendig i dag. Jeg har en Tesla, der både har FM, DAB og internetstreaming indbygget. Jeg har som forsøg kørt landet rundt med DAB, og lige så snart, vi kommer udenfor de store byer, kniber det gevaldigt. FM er der overalt, og jeg må så også sige, at der i dag er streaming næsten overalt. Jeg kan køre Aarhus- København og streame Spotify hele vejen uden at dropper ud. Der skal altså investeres en del i udbygningen af DAB-sendenettet, så det kan konkurrere med FM eller internet-streaming. Sendemaster er sjældent gratis - hvem skal betale for denne udbygning af fortidig teknologi?

Hvad sker der så hvis det lykkes at lokke vores politikere på DAB galejen og lukke FM??. Ældre mennesker der ikke er til internet bliver tvunget til at købe en DAB radio, det samme gør bil-ejere der gerne vil have FM agtig funktionalitet. Mange millioner ruller fra uskyldige forbrugere over i en elektronikbranche der slikker sig om munden allerede nu. Broderparten af dem der lytter radio vil vælge en billigere løsning med et større udbud: streaming, ofte over mobilnettet. Rygterne vil vide at Spotify i slutningen af april afholder en stor event hvor de lancerer en lille gadget der ikke er meget større end en bilnøgle. Den klæber du op på instrumentbrættet og vupti, så har du streaming af Spotify - rygterne siger via mobil, og sidenhen uden.

Hvad sker der så, hvis vi vælger DAB? Mange uskyldige mennesker tvinges til at købe udstyr - ofte nogle, der ikke har for meget at rutte med i forvejen. Og alle andre går til internet-streaming, ofte af Spotify, og dermed i modstrid med medieforligets ambition om at styrke dansk kultur. Så tag en dyb indånding, send DAB i retning af det digitale plejehjem. Lad FM betjene dem, der har brug for simple løsninger i de få år, der er brug for det - og brug krudtet på at udvikle internet-streamingtjenester, styrk det danske udbud i kampen mod Spotify-dominans i stedet.