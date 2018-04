premiere

Temaet for "Prinsen af Egypten" er, at mirakler kan ske, hvis bare man tror. At Fredericia Teater efter blot 10 dage kunne levere en helstøbt dansk udgave af den nye musical hører til i kategorien. Det har dog ikke blot krævet tro, men også benhårdt arbejde.

Fredericia: For anden gang på blot 11 dage var der premierestemning i foyeren på Fredericia Teater. Den danske udgave af "Prinsen af Egypten" var tirsdag aften klar til at stå sin prøve overfor et publikum, som for manges vedkommende havde haft fornøjelsen af verdenspremieren på engelsk. Og lad det være sagt med det samme. Forestillingen holder på begge sprog og lever op til sine fem stjerner. “ Vi har haft to premierer på godt 10 dage. Det er jeg ikke sikker på, at jeg gør igen. Teaterchef Søren Møller Og man kunne måske med rette tillægge yderligere stjerner alene for præstationen af at være klar med en dansk version af "Prinsen af Egypten" på rekordtid. Og ikke blot en dansk version, men også en version med en ny hovedkraft i rollen som Ramses - Moses bror. Fredericia Teaters Lars Mølsted har siddet på sidelinjen under prøverne, der gik i gang den 6. februar, og efter verdenspremieren afløste han planmæssigt amerikanske Jason Gotay og gik dermed på scenen for første gang tirsdag aften. Jason Gotay gjorde det godt, men Lars Mølsted gør i denne skribents optik bedre. Han giver rollen større fylde og karakter, og står mere rigtigt til Diluckshan Jeyratnam, som fortsætter med at imponere i sin præstation som Moses. De to i duet trænger helt ind under huden selv på de fjerneste sæder i teatermørket. Det er verdensklasse.

Kæmpe ros fra chefen

Den danske version har skullet finde tonen fra den engelske, og det lykkes i det store hele. Når man har set den engelske, skal man lige vænne øret til den danske tekst i nogle af de kendte sange, men Mads Æbeløe har med den danske oversættelse ført pennen sikkert, ligesom Bjørn Gamst på de få øvedage siden verdenspremieren har formået at få det store internationale cast til at spille og synge på dansk. Bjørg Gamst stod da også til stor ros fra teaterchef Søren Møller, da premieren skulle fejres med champagne i foyeren. - Dansk er det andet sværeste sprog at lære for de, der ikke har det som deres modersmål, men Bjørg har fået sproget til at fungere. Det er altså vildt imponerende, og så skal hun forresten føde på lørdag, konstaterede Søren Møller med et stort smil og takkede Bjørg Gamst for bevare roen og de høje ambitioner under prøverne. Bjørg Gamst er gift med Lars Mølsted, og de venter deres andet barn. Lars Mølsted kom teaterchefen heller ikke uden om at fremhæve. - At gå ind i sådan en kæmpe rolle med så lidt træning, og så komplimentere din modspiller Moses på det niveau. Det er fantastisk, fastslog Søren Møller og fik foyeren til at samle sig i stort ekstra bifald til Fredericia Teaters store talent. Hele holdet fik kæmpe ros fra chefen. - Jeg ved, hvad det har krævet af jer på så kort tid på et sprog, mange af jer ikke taler. I har slidt og været trætte. Jeg er virkelig ydmyg over jeres indsats, sagde Søren Møller, som ikke var sikker på, at han igen ville lægge op til to premiere så kort tid efter hinanden.

Tilfreds forfatter

I foyeren var manuskriptforfatter Phillip LaZebnik også yderst tilfreds med den danske version. - Det er virkelig svært at få en oversættelse til at virke naturlig, men jeg synes, at Mads Æbeløe har gjort det fremragende. Man kan ikke bare tage ord for ord. Det er helheden, der skal fungere, og det synes jeg, at han er lykkedes med, sagde Phillip LaZebnik, som nok er amerikaner, men de seneste mange år har boet i Næstved. Fredag er han tilbage med gæster fra Utah, når castet svinger tilbage til engelsk, og musicalen opføres i den engelske version på scenen. Om et par uger mødes han og andre fra det kreative team i USA med folk fra Universal Studios, som i dag står bag Dreamworks Theatricals, for at drøfte, hvad der videre skal ske med musical-udgaven af tegnefilmen. - Der er interesse fra både Tyskland, USA, England og Japan, så det bliver spændende, sagde Phillip LaZebnik.

