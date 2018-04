CIA-direktør Mike Pompeo, der er nomineret til posten som USA's udenrigsminister, mødtes med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, i påsken.

Det oplyser to kilder med kendskab til sagen ifølge The Washington Post.

Mike Pompeo besøgte ifølge avisen Kim Jong-un i Nordkorea under et tophemmeligt møde.

Mødet skulle lægge fundamentet for kommende samtaler om en afrustning af Nordkoreas atomvåbenprogram mellem præsident Donald Trump og Kim Jong-un, skriver The Washington Post.

Mødet mellem Pompeo og Kim Jong-un blev arrangeret, kort efter at CIA-direktøren var blevet nomineret til posten som udenrigsminister.

Tirsdag opstod der forvirring om, hvorvidt præsident Donald Trump selv har talt direkte med Kim Jong-un.

Flere internationale nyhedsbureauer rapporterede, at præsidenten havde givet udtryk for, at han personligt har talt med den nordkoreanske leder.

Senere afviste Det Hvide Hus dog, at det skulle have været tilfældet. I stedet blev det understreget, at samtalerne var foregået på "meget højt niveau".

Under en senatshøring i sidste uge omtalte Mike Pompeo netop konflikten med Nordkorea som et hans fokuspunkter som kommende udenrigsminister.

Her gav han udtryk for, at han var optimistisk for udfaldet af et eventuelt kommende topmøde mellem Donald Trump og Kim Jong-un.

En uge efter Pompeos rejse til Nordkorea meddelte amerikanske embedsmænd, at Kim Jong-un havde bekræftet, at han var villig til at forhandle om en afrustning af styrets atomvåbenprogram.

Sidste gang, en amerikansk udenrigsminister mødtes med en nordkoreansk leder, var i 2000, hvor Madeleine Albright mødtes med Kim Jong-uns far, Kim Jong-il.

Hverken CIA, Det Hvide Hus eller den nordkoreanske regering har kommenteret Pompeos rejse til Nordkorea.