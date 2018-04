Tirsdag vandt FC Helsingør på hjemmebane med 1-0 over AGF, men det ændrer ikke på, at oprykkerholdet om kort tid skal ud i en række afgørende knald-eller-fald-kampe om at blive i Alka Superligaen.

Skulle det ende med en nedrykning til 1. division, vil det ikke ændre på klubbens langsigtede planer om at etablere sig i landets bedste række med et fuldtidssetup.

Det slår direktør Janus Kyhl fast efter tirsdagens sejr.

- I de næste fem uger skal det afgøres, hvor vi spiller i næste sæson, men uanset om vi spiller Superliga eller 1. division, så fortsætter vores projekt og vores ambitioner om at etablere klubben som en topklub i dansk fodbold, siger han.

Helsingør-direktøren erkender dog, at et fuldtidssetup, som klubben i en periode har arbejdet hen imod, ikke nødvendigvis vil træde i kraft til næste sæson.

- Om det bliver på fuld tid fra starten af næste sæson, ved jeg ikke endnu, men målsætningen ændres ikke. Vi vil stadig etablere et fuldtidssetup, men hvor hurtigt det skal ske, må vi se på. Det skal jeg tale med bestyrelsen om, siger direktøren.

Årsagen til tvivlen skal blandt andet findes i et dyrt forår, hvor banen i Helsingør ikke fra start var klar til fodbold, og det har kostet penge i klubkassen at leje sig ind på FC Nordsjællands hjemmebane i Farum.

- Vi har været igennem en meget dyr vinter med leje af et andet stadion og ekstra varmesikring. Det har været rigtig dyrt for klubben, og det er ingen hemmelighed, men vi investerer i fodbolden, og det bliver vi ved med.

- Det setup, vi har nu og her, kommer med al sandsynlighed til at fortsætte, men det kan sagtens være, at det næste skridt kommer til at tage lidt mere tid.

- Det kan jeg ikke udelukke, men omvendt kan et stort spillersalg til sommer også være med til at hjælpe os på vej mod målet, siger han.

FC Helsingør skal i maj ud i mindst fire playoffkampe, der afgør klubbens skæbne i Alka Superligaen.