Toget mellem Svendborg og Odense var mere forsinket end sædvanligt i marts, men har stadig formået at holde DSB's egne mål for rettighed på strækningen. To togsæt er stadig på værksted efter en afsporing og en påkørsel af et træ.

Aflyst, aflyst, aflyst, aflyst.

Sådan lød beskeden på skærmene på stationerne på Svendborgbanen den 16. marts. Et tog var kørt ind i et væltet træ, så passagererne i stedet var henvist til busser. Og det fik stor betydning for rettigheden på Svendborgbanen i marts.

I en status fra DSB fremgår det således, at rettigheden - som i dette tilfælde forstås som tog, der er mindre end tre minutter forsinket - faldt fra 95,9 procent i marts sidste år til 88,8 procent i marts i år.

Ifølge informationschef i DSB, Tony Bispeskov, er flere togsæt stadig til reparation, efter påkørslen af træet og en afsporing tilbage i februar.

- Det fik stor indflydelse på driften den dag, hvor mange kunder måtte med bus. Fremadrettet betyder det også noget for driften, da der i øjeblikket er to togsæt på værksted fra Svendborgbanen. Udover det skadede togsæt her, så blev et afsporet togsæt i februar også beskadiget. Derfor oplever kunderne i øjeblikket andre togtyper, der skal afløse, mens de andre er ved at blive gjort klar til atter at komme i drift, udtaler Tony Bispeskov i en pressemeddelelse.

Selvom rettigheden faldt markant i marts, var DSB stadig langt fra at ligge under målet om, at 82,9 procent af togene skal køre rettidigt.